UFC Gaubitsch gewinnt hoch bei Pulkau

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 120 Zuschauer fanden sich am Sonntag in Pulkau ein. Der SV Pulkau hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage gegen den UFC Gaubitsch verdaut werden.

Für das erste Tor sorgte Marek Dite. In der 14. Minute traf der Spieler des UFC Gaubitsch ins Schwarze. Petr Fojtik erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 21 Minuten auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pavel Valent in der 28. Minute. Die Überlegenheit von Gaubitsch spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Fojtik und Dite mit Doppelpack

Für das 4:0 des UFC Gaubitsch sorgte Dite, der in Minute 66 zur Stelle war. Das 5:0 für den UFC Gaubitsch stellte Fojtik sicher. In der 74. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Schlussendlich setzte sich Gaubitsch mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nach vier Spieltagen ist Pulkau das Schlusslicht der 2. Klasse Pulkautal. 4:15 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der SV Pulkau hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der UFC Gaubitsch bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Der UFC Gaubitsch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Kommende Woche tritt Pulkau beim USV Leitzersdorf an (Samstag, 16:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Gaubitsch Heimrecht gegen den UFC Hanfthal.

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – UFC Gaubitsch, 0:5 (0:3)

74 Petr Fojtik 0:5

66 Marek Dite 0:4

28 Pavel Valent 0:3

21 Petr Fojtik 0:2

14 Marek Dite 0:1

