Sieg bei Röschitz/S.: Fallbach zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 75 Fans kamen am Freitagabend nach Röschitz zum Spiel der 5. Runde. Fallbach errang am Freitag einen 4:2-Sieg über Röschitz / Sitzendorf. Der USC Fallbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Zaim Nasufi sein Team in der 29. Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Georg Schild zum Ausgleich für Fallbach. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Prokes-Doppelpack dreht die Partie

Tomas Prokes brachte dem USC Fallbach nach 58 Minuten per Freistoß die 2:1-Führung. Thomas Winter beförderte das Leder dann vom Elfmeterpunkt aus zum 2:2 der SG Röschitz / Sitzendorf in die Maschen (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Prokes einen Treffer für Fallbach im Ärmel hatte (81.). Kurz vor Schluss traf Jakob Bauernfeind für die Gäste (92.). Schlussendlich reklamierte der USC Fallbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Röschitz / Sitzendorf in die Schranken.

Röschitz / Sitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte Röschitz / Sitzendorf bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Not der SG Röschitz / Sitzendorf wird immer größer. Gegen Fallbach verlor die Röschitz / Sitzendorf bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Fallbach. Fallbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der USC Fallbach setzte sich mit diesem Sieg von Röschitz / Sitzendorf ab und nimmt nun mit neun Punkten den vierten Rang ein, während die SG Röschitz / Sitzendorf weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Nächsten Samstag (16:00 Uhr) gastiert die Röschitz / Sitzendorf beim SC Guntersdorf, Fallbach empfängt zeitgleich den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal: SG Röschitz / Sitzendorf – USC Fallbach, 2:4 (1:1)

92 Jakob Bauernfeind 2:4

81 Tomas Prokes 2:3

73 Thomas Winter 2:2

58 Tomas Prokes 1:2

42 Georg Schild 1:1

29 Zaim Nasufi 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.