Doppelpack von Schwabl reicht Grabern gegen Hollabrunn nicht

Details Sonntag, 24. September 2023 00:02

2. Klasse Pulkautal: Über 100 Zuschauer kamen nach Hollabrunn, um das Spiel der 6. Runde zu sehen. Die SU Grabern blieb gegen Hollabrunn chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Auf dem Papier ging der ATSV Hollabrunn als Favorit ins Spiel gegen Grabern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Heimelf kam in den ersten Minuen auch zu den ersten Chancen im Spiel. Ein Doppelpack brachte Hollabrunn in eine komfortable Position: Filip Kostic war gleich zweimal zur Stelle (14./23.).

Tor, Toor, Tooor für ATSV Hollabrunn zum 1:0 - Sehr einfaches Tor für Hollabrunn. Freistoß von außen in die Mitte und die Nummer 4 nickt ein. Johannes Dick, Ticker-Reporter

Für ruhige Verhältnisse sorgte Avni Imeri, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (27.). Dominik Schwabl verkürzte für die SU Grabern später in der 36. Minute auf 1:3.

Tor, Toor, Tooor für SU Grabern zum 3:1 - Was macht die Hollabrunner Verteidigung????? Grabern spaziert mit dem Ball durch den Sechzehener und über mehrere Stationen gelangt der Ball zu Dominik Schwabl welcher trocken ins linke Eck einschiebt. Johannes Dick, Ticker-Reporter

Mit der Führung für den ATSV Hollabrunn ging es in die Halbzeitpause.

Gastgeber legen in Halbzeit zwei zu

Hollabrunn drehte auf, Sasa Sormaz (55.), Imeri (58.) und Yunus Avci (65.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 6:1 und ließen Grabern dabei ziemlich alt aussehen. Kurz vor Ultimo war noch Schwabl zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der SU Grabern verantwortlich (86.). Letztlich feierte der ATSV Hollabrunn gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die Angriffsreihe von Hollabrunn lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 19 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich der ATSV Hollabrunn bisher geschlagen. Hollabrunn ist seit drei Spielen unbezwungen.

In dieser Saison sammelte die SU Grabern bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Grabern die dritte Pleite am Stück.

Der ATSV Hollabrunn setzte sich mit diesem Sieg von der SU Grabern ab und nimmt nun mit elf Punkten den vierten Rang ein, während Grabern weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt Hollabrunn bei der SG Röschitz / Sitzendorf an, während die SU Grabern einen Tag zuvor den SV Pulkau empfängt.

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – SU Grabern, 6:2 (3:1)

86 Dominik Schwabl 6:2

65 Yunus Avci 6:1

58 Avni Imeri 5:1

55 Sasa Sormaz 4:1

36 Dominik Schwabl 3:1

27 Avni Imeri 3:0

23 Filip Kostic 2:0

14 Filip Kostic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.