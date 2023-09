Spacek sichert Guntersdorf einen Punkt beim USV Nappersdorf

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Vor mehr als 150 Zuschauern traf am Feritagabend der USV Nappersdorf auf den SC Guntersdorf. Der USV Nappersdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Guntersdorf hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC Guntersdorf mitnichten. Guntersdorf kam gegen Nappersdorf zu einem achtbaren Remis.

Nach sieben Minuten scheiterte Guntersdorfs georg Kurzweil mit seinem Abschluss an der Stange. Der USV Nappersdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Michal Ondica das schnelle 1:0 für Guntersdorf erzielte.

17er Dominik Riedmayer zwirbelt den Ball von halbrechts per Freistoß in die Mitte, Ondica verwertet mit Kopf Dennis Platz, Ticker-Reporter

Nach 22 Minuten stand es 1:1 nach Aluminiumtreffern. Adam Novotny lupfte den Ball aus großer Distanz an die Querlatte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Hausherren aber der Ausgleich. Vojtech Pazdera war es, der in der 38. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SC Guntersdorf unterbrachte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Remis dank spätem Treffer von Spacek

Vahid Osmanovic brachte Nappersdorf nach 65 Minuten die 2:1-Führung, nachdem er den Ball nach einem Gestocher über die Linie drückte. Kurz vor dem Ende brachten die Gastgeber einen Freistoß in die Gefahrenzone, doch der Kopfball landete am Pfosten. Spacek staubte danach erfolgreich ab.

Freistoß von 40 Meter, Kopfball auf den Pfosten, Spacek Manuel trifft per Abstauber. Dennis Platz, Ticker-Reporter

Der Treffer, der Manuel Spacek in der 88. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen dem USV Nappersdorf und Guntersdorf pari.

Nach sieben absolvierten Begegnungen nimmt Nappersdorf den ersten Platz in der Tabelle ein. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der USV Nappersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Nappersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Guntersdorf liegt nun auf Platz vier. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Guntersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Während der USV Nappersdorf am Freitag, den 06.10.2023 (18:00 Uhr) beim ATSV Hollabrunn gastiert, steht für den SC Guntersdorf einen Tag später (15:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem UFC Wildendürnbach auf der Agenda.

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – SC Guntersdorf, 2:2 (1:1)

88 Manuel Spacek 2:2

65 Vahid Osmanovic 2:1

38 Vojtech Pazdera 1:1

10 Michal Ondica 0:1

