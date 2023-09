Guntersdorf zwingt Röschitz / Sitzendorf in die Knie

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Für die Röschitz / Sitzendorf gab es in der Auswärtspartie vor rund 90 Besuchern gegen Guntersdorf nichts zu holen. Röschitz / Sitzendorf verlor mit 3:5. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Guntersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Leon Schauer brachte den Gastgeber in der 14. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel von Guntersdorf machte Julian Fleischhacker zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (18.). David Kriva schoss für den SC Guntersdorf in der 23. Minute das zweite Tor. Guntersdorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Zaim Nasufi für den 2:2-Ausgleich sorgte (27.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Dominik Riedmayer per Freistoß für den SC Guntersdorf zur Führung (43.). Guntersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Gantner wird zum Matchwinner

In der 47. Minute war Nasufi mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Johann Gantner brachte die SG Röschitz / Sitzendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 66. und 93. Minute vollstreckte. Am Schluss fuhr der SC Guntersdorf gegen den Gast auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Guntersdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Nur einmal gab sich der SC Guntersdorf bisher geschlagen. Guntersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Röschitz / Sitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Röschitz / Sitzendorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abwehrprobleme der SG Röschitz / Sitzendorf bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Röschitz / Sitzendorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 19 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte die SG Röschitz / Sitzendorf bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird die Röschitz / Sitzendorf nach unten durchgereicht.

Am nächsten Freitag (20:00 Uhr) reist der SC Guntersdorf zum USV Nappersdorf, einen Tag später begrüßt Röschitz / Sitzendorf den ATSV Hollabrunn auf heimischer Anlage.

2. Klasse Pulkautal: SC Guntersdorf – SG Röschitz / Sitzendorf, 5:3 (3:2)

93 Johann Gantner 5:3

66 Johann Gantner 4:3

47 Zaim Nasufi 3:3

43 Dominik Riedmayer 3:2

27 Zaim Nasufi 2:2

23 David Kriva 2:1

18 Julian Fleischhacker 1:1

14 Leon Schauer 1:0

