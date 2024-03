Röschitz / Sitzendorf beendet gegen Grabern die schwarze Serie

Spielberichte

2. Klasse Pulkautal: Die SU Grabern konnte der SG Röschitz / Sitzendorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 60 Besuchern mit 1:5. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Röschitz / Sitzendorf den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte Grabern einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Ein Doppelpack brachte Röschitz / Sitzendorf in eine komfortable Position: Jan Vacek war gleich zweimal zur Stelle (10./19.). Pavel Priborsky verkürzte für die SU Grabern später in der 45+18. Minute auf 1:2. Komfortabel war die Pausenführung des Tabellenletzten nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Das Tabellenschlusslicht überrollt Grabern

Erneut traf die SG Röschitz / Sitzendorf und Michal Cerny stellte den Spielstand damit auf 3:1 (49.). Durch ein Eigentor von Paul Pallierer verbesserte die Röschitz / Sitzendorf den Spielstand auf 4:1 für sich (76.). In der 87. Minute legte Zaim Nasufi zum 5:1 zugunsten von Röschitz / Sitzendorf nach. Letztlich feierte die SG Röschitz / Sitzendorf gegen Grabern nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die Röschitz / Sitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Röschitz / Sitzendorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In dieser Saison sammelte die Röschitz / Sitzendorf bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Röschitz / Sitzendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Wann bekommt die SU Grabern die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SG Röschitz / Sitzendorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Wo bei Grabern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Grabern überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am Samstag empfängt die Röschitz / Sitzendorf den UFC Hanfthal. Die SU Grabern erwartet am Freitag den USV Nappersdorf.

2. Klasse Pulkautal: SG Röschitz / Sitzendorf – SU Grabern, 5:1 (2:1)

87 Zaim Nasufi 5:1

76 Eigentor durch Paul Pallierer 4:1

49 Michal Cerny 3:1

63 Pavel Priborsky 2:1

19 Jan Vacek 2:0

10 Jan Vacek 1:0

