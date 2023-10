Leitzersdorf verliert das Topspiel beim USV Nappersdorf

Details Montag, 30. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 250 Zuschauer wollten sich den Kracher der Runde nicht entgehen lassen. Nappersdorf verpasste Leitzersdorf einen Dämpfer und siegte mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV Nappersdorf die Nase vorn.

Eine halbe Stunde lang belauerten sich beide Teams und warteten auf Fehler der gegnerischen Abwehrreihen. Nachdem die Abtastphase vorbei war, jubelten die Gastgeber. Zemri Deari brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Schnelles 2:0 nach Wiederbeginn

Die Gäste hatten sich für den zweiten Abschnitt einiges vorgenommen, doch die Hausherren machten diese Pläne wohl schnell zunichte. Für das 2:0 von Nappersdorf zeichnete Stefan Zinkel verantwortlich (49.). Doch noch war das Spiel nicht gewonnen. Lukas Niernsee witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den USV Leitzersdorf ein (70.). Erst ein Elfmeter sollte die Entscheidung bringen. Adam Novotny verwandelte den Strafstoß und erhöhte den Vorsprung des USV Nappersdorf nach 82 Minuten auf 3:1. Schließlich strich Nappersdorf die Optimalausbeute gegen Leitzersdorf ein.

Im letzten Hinrundenspiel errang der USV Nappersdorf drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 26 Punkte auf. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV Leitzersdorf 28 Zähler zu Buche.

Nach den Gästen stellt Nappersdorf mit 31 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der USV Nappersdorf dann im nächsten Spiel den SV Manhartsberg, während Leitzersdorf am gleichen Tag beim UFC Wildendürnbach antritt.

2. Klasse Pulkautal: USV Nappersdorf – USV Leitzersdorf, 3:1 (1:0)

82 Adam Novotny 3:1

70 Lukas Niernsee 2:1

49 Stefan Zinkel 2:0

30 Zemri Deari 1:0

