Ondica sichert Guntersdorf das Remis beim UFC Gaubitsch

Details Samstag, 23. März 2024 04:47

2. Klasse Pulkautal: Der UFC Gaubitsch trennte sich an diesem Freitag vor 90 Fans vom SC Guntersdorf mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

In der ersten Halbzeit war der Gastgeber mit zwei Treffern erfolgreicher als der Gast. Für das 1:0 und 2:0 (Elfmeter) war Krystof Petrasek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (20./39.). Mit der Führung für den UFC Gaubitsch ging es in die Halbzeitpause.

Ondica sichert den Punktgewinn

Bernhard Weber war zur Stelle und markierte das 1:2 von Guntersdorf (60.). In der 82. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Michal Ondica. Gedanklich hatte Gaubitsch den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SC Guntersdorf am Ende noch den Teilerfolg.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der UFC Gaubitsch den dritten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des UFC Gaubitsch konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Guntersdorf aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SC Guntersdorf momentan auf dem Konto. Guntersdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

In zwei Wochen, am 05.04.2024, tritt Gaubitsch beim ATSV Hollabrunn an, während der SC Guntersdorf zwei Tage später den USV Leitzersdorf empfängt.

2. Klasse Pulkautal: UFC Gaubitsch – SC Guntersdorf, 2:2 (2:0)

82 Michal Ondica 2:2

60 Bernhard Weber 2:1

39 Krystof Petrasek 2:0

20 Krystof Petrasek 1:0

