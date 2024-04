UFC Gaubitsch mit Pleite in Hollabrunn

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:30

2. Klasse Pulkautal: Mit Hollabrunn und dem UFC Gaubitsch trafen sich am Freitag vor 70 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien der ATSV Hollabrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Hollabrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gaubitsch einen klaren Erfolg. Partout keine Probleme hatte der UFC Gaubitsch im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Der UFC Gaubitsch schwächte sich schon früh, als Patrick Zillinger mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (14./Torchancenverh.). Turgut Tazi brachte Gaubitsch in der 18. Minute ins Hintertreffen. Filip Kostic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den ATSV Hollabrunn (27./42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Serkan Ciftci die Führung der Heimmannschaft per Strafstoß aus. Zur Halbzeit blickte Hollabrunn auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 70. Minute wieder ausgeglichen, als Christian Rauchhofer vom ATSV Hollabrunn die Gelb-Rote Karte kassierte. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Hollabrunn verteidigt Platz drei

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den UFC Gaubitsch festigte Hollabrunn den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung des ATSV Hollabrunn funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Hollabrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der ATSV Hollabrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Trotz der Schlappe behält der UFC Gaubitsch den vierten Tabellenplatz bei. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Gaubitsch derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der UFC Gaubitsch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Hollabrunn ist der USV Leitzersdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Der UFC Gaubitsch misst sich am selben Tag mit dem SV Pulkau (18:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: ATSV Hollabrunn – UFC Gaubitsch, 4:0 (4:0)

45 Serkan Ciftci 4:0

42 Filip Kostic 3:0

27 Filip Kostic 2:0

18 Turgut Tazi 1:0

