Ferenc lässt es richtig krachen! Kühnring bezwingt Pleißing/W.

Der USV Kühnring fügte dem USV Pleißing/W. am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:0. Gut 95 Fans waren gekommen, um den Heimsieg des USV Kühnring gegen den USV Pleißing/W. mitzuverfolgen. Dabei stand ein Mann ganz klar im Rampenlicht.

In der Anfangsphase schaffte es zunächst keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Für das erste Tor sorgte Jan Ferenc. In der 17. Minute traf der Spieler von Kühnring zum 1:0 ins Schwarze. Pleißing/W. glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den USV Kühnring in die Kabinen.

Ferenc mit drei Toren Matchwinner

Ferenc beseitigte mit seinen Toren (72./89.) die letzten Zweifel am Sieg von Kühnring. Am Ende verbuchte der USV Kühnring gegen den USV Pleißing/W. die maximale Punkteausbeute.

Der USV Kühnring übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Pleißing/W. auf Platz fünf abgerutscht.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: USV Kühnring – USV Pleißing/W, 3:0 (1:0)

17 Jan Ferenc 1:0

72 Jan Ferenc 2:0

89 Jan Ferenc 3:0

