Lehrstunde für Ravelsbach: Zellerndorf siegt deutlich

Details Sonntag, 22. August 2021 06:40

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: Etwa 80 Zuschauer verfolgten das Spiel in Runde zwei zwischen Ravelsbach und Zellerndorf. Der SV Zellerndorf führte den SV Ravelsbach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gastgeber, doch konnten diese nicht nutzen. Ravelsbach geriet dann in der zehnten Minute in Rückstand, als Markus Reilinger das schnelle 1:0 für Zellerndorf erzielte. Andreas Reilinger versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Zellerndorf (16.) Kurz darauf hatten die Heimischen durch Christoph Arocker, der per Kopf am gegnerischen Schlussmann scheiterte. Matthias Rain brachte den Ligaprimus dann aber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (22.). Der SV Ravelsbach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Zellerndorf.

Andreas Reilinger im Dreierpack

Andreas Reilinger gelang ein Doppelpack (53./59.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte und sein Torkonto auf drei Treffer erhöhte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Zellerndorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist Ravelsbach eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht das Heimteam im Mittelfeld der Tabelle.

Für Zellerndorf bedeutet dieser klare Auswärtserfolg die Tabellenführung.

2. Klasse Pulkautal/Schmidatal: SV Ravelsbach – SV Zellerndorf, 0:5 (0:3)

10 Markus Reilinger 0:1

16 Andreas Reilinger 0:2

22 Matthias Rain 0:3

53 Andreas Reilinger 0:4

59 Andreas Reilinger 0:5

