Last-Minute-Sieg des USC Fallbach gegen Hollabrunn

Sonntag, 07. Mai 2023

2. Klasse Pulkautal: Bei Fallbach gab es für Hollabrunn vor rund 95 Besuchern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der ATSV Hollabrunn war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

In Halbzeit eins waren Highlights Mangelware. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Für das erste Tor sorgte Dominik Silinger. In der 49. Minute traf der Spieler des USC Fallbach ins Schwarze. Amir Zeka traf zum 1:1 zugunsten von Hollabrunn (67.). Die 78. Spielminute war wohl der Wendepunkt der Begegnung. Hollabrunn-Trainer Christian Rauchhofer flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Silinger Fallbach mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit (90+3.) die Führung brachte. Letzten Endes holte der USC Fallbach gegen Hollabrunn drei Zähler.

Silinger sorgt für Last-Minute-Sieg

Fallbach behauptet nach dem Erfolg über den ATSV Hollabrunn den dritten Tabellenplatz. Der USC Fallbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Acht Spiele ist es her, dass die Heimmannschaft zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel Hollabrunn in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 58 Treffern stellt der ATSV Hollabrunn den besten Angriff der 2. Klasse Pulkautal, jedoch kam dieser gegen Fallbach nicht voll zum Zug. Zwölf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Hollabrunn derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der ATSV Hollabrunn nur sieben Zähler.

Nächster Prüfstein für den USC Fallbach ist auf gegnerischer Anlage der SC Guntersdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Hollabrunn mit dem UFC Hanfthal.

2. Klasse Pulkautal: USC Fallbach – ATSV Hollabrunn, 2:1 (0:0)

93 Dominik Silinger 2:1

67 Amir Zeka 1:1

49 Dominik Silinger 1:0

