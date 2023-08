Fallbach verliert das Heimspiel gegen Leitzersdorf

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Rund 100 Besucher wollten am Freitagabend das Spiel der 2. Runde zwischen dem USC Fallbach und dem USV Leitzersdorf beobachten. Durch ein 4:1 holte sich der USV Leitzersdorf drei Punkte beim USC Fallbach.

Über eine halbe Stunde lang belauerten sich beide Mannschaften. In der 36. Minute traf Leitzersdorf zum ersten Mal ins Schwarze und Michael Öller ließ sich als Torschütze feiern. Aus der Ruhe ließ sich Fallbach nicht bringen. Manuel Prokesch erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (39.). Bevor es in die Pause ging, hatte der USV Leitzersdorf noch das 2:1 parat (43.) und wieder war es Öller der jubelnd abdrehte. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Tor von Prokesch bleibt nur ein Ehrentreffer

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen die Vorentscheidung in diesem Spiel. Dominik Haselmayr beförderte das Leder zum 3:1 von Leitzersdorf über die Linie (47.). Kurz darauf fiel dann die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Der vierte Streich des USV Leitzersdorf war Georg Reich vorbehalten (52.). Der Unparteiische beendete das Spiel und damit schlug Leitzersdorf den USC Fallbach auswärts mit 4:1.

Fallbach liefte in der abgelaufenen Saison mit 42 Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle ein.

Der USV Leitzersdorf klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz.

Als Nächstes steht für den USC Fallbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen den SV Manhartsberg. Leitzersdorf empfängt parallel den SC Guntersdorf.

2. Klasse Pulkautal: USC Fallbach – USV Leitzersdorf, 1:4 (1:2)

52 Georg Reich 1:4

47 Dominik Haselmayr 1:3

43 Michael Oeller 1:2

39 Manuel Prokesch 1:1

36 Michael Oeller 0:1

