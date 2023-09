Geras gewinnt beim USV Pleißing/W. und klettert

Details Montag, 04. September 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Am Sonntag trafen vor rund 130 Zuschauern der USV Pleißing/W. und der USV Geras in der 4. Runde der neuen Saison aufeinander. Der USV Geras kam gegen den USV Pleißing/W. zu einem klaren 4:0-Erfolg.

Lukas Melicharek trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. Pleißing/W. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Klare Angelegenheit trotz Unterzahl

Der Referee schickte Christoph Haslinger von Geras mit Gelb-Rot zum Duschen (52.). Das beflügelte die Gäste aber zusätzlich. Melicharek schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Für das 3:0 des USV Geras sorgte Radek Bihari, der in Minute 69 zur Stelle war. Andreas Chaloupka besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Gäste (74.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Geras nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte den USV Pleißing/W. eindrucksvoll mit 4:0.

Die Abwehrprobleme von Pleißing/W. bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der USV Geras nun auf dem vierten Platz steht.

Am kommenden Samstag trifft der USV Pleißing/W. auf den SV Ravelsbach, Geras spielt tags zuvor gegen den SV Raiffeisen Union Japons.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Pleißing/W. – USV Geras, 0:4 (0:1)

74 Andreas Chaloupka 0:4

69 Radek Bihari 0:3

55 Lukas Melicharek 0:2

20 Lukas Melicharek 0:1

