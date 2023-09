Klarer Heimsieg des USV Weitersfeld gegen Mallersbach

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Beim USV Weitersfeld gab es für Mallersbach nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor 200 Zuschauern mit 1:4. Auf dem Papier ging Weitersfeld als Favorit ins Spiel gegen den USC Mallersbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Das Spiel begann mit einem starken Auftritt eines Spielers der Heimelf. Der USV Weitersfeld legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Nikola Grujic aufhorchen (5./12.).

Tor, Toor, Tooor für USV Weitersfeld zum 1:0 durch Nikola Grujic nach einem schönen Freistoß aus 20m.Traumhaft unter die Latte verwandelt. Luki, Ticker-Reporter

Christoph Kanka legte in der 29. Minute zum 3:0 für das Heimteam nach, indem er den Keeper aus großer Distanz überlupfte. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Pavel Marek auf Seiten von Mallersbach das 1:3 (41.). Mit der Führung für den USV Weitersfeld ging es in die Kabine.

Tor von Marek bleibt nur ein Ehrentreffer

Den Vorsprung von Weitersfeld ließ Andreas Gschweicher in der 75. Minute per Kopfball anwachsen. Am Ende blickte der USV Weitersfeld auf einen klaren 4:1-Heimerfolg über den USC Mallersbach.

Durch den Erfolg rückte der USV Weitersfeld auf die siebte Position der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal vor. Weitersfeld verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Mallersbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den USV Weitersfeld – Mallersbach bleibt weiter unten drin. Die Ausbeute der Offensive ist beim USC Mallersbach verbesserungswürdig, was man an den erst sechs geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte der USC Mallersbach bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Situation von Mallersbach ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den USV Weitersfeld handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Weitersfeld tritt am kommenden Samstag beim SVU Langau an, der USC Mallersbach empfängt am selben Tag den UFC Drosendorf.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Weitersfeld – USC Mallersbach, 4:1 (3:1)

75 Andreas Gschweicher 4:1

41 Pavel Marek 3:1

29 Christoph Kanka 3:0

12 Nikola Grujic 2:0

5 Nikola Grujic 1:0

