Nächste Pleite für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf beim SV Ravelsbach

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Vor 70 Besuchern trafen sich am Samstag der SV Ravelsbach und die SG Sigmundsherberg/Klei-Meiseldorf. Die Differenz von einem Treffer brachte Ravelsbach gegen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Ravelsbach.

Die erste Halbzeit hatte keine Tore zu bieten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Dursun Vural stellte die Weichen dann für Ravelsbach auf Sieg, als er in Minute 59 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 67. Minute erhöhte Tomas Kytlica auf 2:0 für die Heimmannschaft. In der Schlussphase sollte es dann doch nochmal knapp werden. Marek Cerny verkürzte für Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf später in der 78. Minute auf 1:2. Letzten Endes ging der SV Ravelsbach im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Ravelsbach klettert vorerst auf Rang vier

Die drei Zähler katapultierten Ravelsbach in der Tabelle auf Platz vier. Der SV Ravelsbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Trotz der Schlappe behält die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf den neunten Tabellenplatz bei.

Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Ravelsbach dagegen schon 13 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Ravelsbach beim USV Brunn/Wild an, während Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. zwei Tage zuvor den USV St. Leonhard/HW empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Ravelsbach – SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, 2:1 (0:0)

78 Marek Cerny 2:1

67 Tomas Kytlica 2:0

59 Dursun Vural 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.