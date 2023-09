Kühnring weist Geras in die Schranken

Details Samstag, 30. September 2023 00:03

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 140 Zuschauer kamen in die "Kuenring Arena". Der USV Kühnring spuckte dem USV Geras in die Suppe und siegte deutlich mit 4:0. Mit breiter Brust war der USV Geras zum Duell mit Kühnring angetreten – der Spielverlauf ließ bei Geras jedoch Ernüchterung zurück.

Die Gastgeber erwischten einen starken Beginn. In der siebten Minute ging der USV Kühnring durch einen Treffer von David Gödt in Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Florian Reisel den Vorsprung der Heimmannschaft.

Kühnring besser im spiel - Geras tut sich schwer. Sto phi, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Kühnring mit einer Führung in die Kabine ging.

Gödt und Reisel die Matchwinner

Für das 3:0 des USV Kühnring sorgte erneut Reisel, der in Minute 67 zur Stelle war. Geras wurde deutlich abgehängt, als der USV Kühnring auf 4:0 erhöhte (87.) und wieder ließ sich David Gödt als Torschütze feiern. Schlussendlich verbuchte Kühnring gegen den USV Geras einen überzeugenden Heimerfolg.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der USV Kühnring hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit nur sechs Gegentoren stellt Kühnring die sicherste Abwehr der Liga. Der USV Kühnring knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kühnring vier Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Trotz der Schlappe behält Geras den ersten Tabellenplatz bei. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Geras bisher fünf Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Am Freitag empfängt der USV Kühnring den SV Ravelsbach. Geras tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 15.10.2023, bei Ravelsbach an.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Kühnring – USV Geras, 4:0 (2:0)

87 David Goedt 4:0

67 Florian Reisel 3:0

11 Florian Reisel 2:0

7 David Goedt 1:0

