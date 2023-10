Brunn/Wild entführt die Punkte von St. Leonhard/HW

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwas mehr als 60 Fans kamen in die "Hans-Ankerl-Arena" nach St. Leonhard. Mit 0:2 verlor der USV St. Leonhard/HW am vergangenen Samstag zu Hause gegen den USV Brunn/Wild. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Brunn/Wild heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

In Minute neun hatten die Gastgeber die erste Chance im Spiel. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ertönte dann ein Elfmeterpfiff. Vor 65 Zuschauern traf Michal Prokes zum 1:0 (33.). Nach 38 Minuten nutzten die Heimischen die Chance auf den Ausgleich nicht. Zur Pause behielt Brunn/Wild die Nase knapp vorn.

Gönner macht den Sack zu

In der 53. Minute brachte der Gast das Netz zum Zappeln.

Tor, Toor, Tooor für USV Brunn/Wild zum 0:2 David Gönner Striker Nr. 9 schiebt ihn lässig am Tormann vorbei, Forza Brunn! Pferd1, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der USV Brunn/Wild gegen St. Leonhard/HW.

36 Tore kassierte der USV St. Leonhard/HW bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Trotz der Schlappe behält das Heimteam den zwölften Tabellenplatz bei. Im Sturm von St. Leonhard/HW stimmt es ganz und gar nicht: Elf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. In den letzten Partien hatte der USV St. Leonhard/HW kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Für Brunn/Wild ging es nach dem Erfolg in der Tabelle um einen Rang nach oben. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Brunn/Wild.

Nächster Prüfstein für St. Leonhard/HW ist der USV Kühnring (Samstag, 16:30 Uhr). Brunn/Wild misst sich am selben Tag mit dem TSV Irnfritz (18:00 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV St. Leonhard/HW – USV Brunn/Wild, 0:2 (0:1)

53 David Goenner 0:2

33 Michal Prokes 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.