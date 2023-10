Irnfritz siegt beim USV Brunn/Wild

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Vor etwa 100 Besuchern traf der USV Brunn/Wild auf den TSV Irnfritz. Brunn/Wild konnte Irnfritz nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des TSV Irnfritz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste zeigte von Beginn an wer hier der favorit ist. Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Michael Winkler war gleich zweimal zur Stelle (14./23.). In der 45+1. Minute erzielte Kevin Schachtner das 1:2 für den USV Brunn/Wild. Zur Pause reklamierte der Tabellenführer eine knappe Führung für sich. Irnfritz machte weiter Druck und Samuel Gürtler versenkte die Kugel in der 58. Minute zum 3:1. Nikolas Naber besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den TSV Irnfritz (83.). Letzten Endes ging Irnfritz im Duell mit Brunn/Wild als Sieger hervor.

Irnfritz verteidigt Tabellenführung

Trotz der Niederlage belegt der USV Brunn/Wild weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers.

Wer soll den TSV Irnfritz noch stoppen? Irnfritz verbuchte gegen Brunn/Wild die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal weiter an. Offensiv sticht der TSV Irnfritz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 33 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Irnfritz bisher geschlagen. Den TSV Irnfritz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Brunn/Wild beim USC Mallersbach an, während Irnfritz zwei Tage zuvor den USV Kühnring empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Brunn/Wild – TSV Irnfritz, 1:4 (1:2)

83 Nikolas Naber 1:4

58 Samuel Guertler 1:3

46 Kevin Schachtner 1:2

23 Michael Winkler 0:2

14 Michael Winkler 0:1

