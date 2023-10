Weitersfeld hatte wenig Mühe mit Japons

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:04

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Rund 100 Besucher kamen am Samstag zu diesem Spiel der 11. Runde. Der USV Weitersfeld setzte sich standesgemäß gegen den SV Raiffeisen Union Japons mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den USV Weitersfeld kassierte der SV Union Japons eine deutliche Niederlage.

Nach zwei Minuten gaben die Gastgeber den ersten Warnschuss ab. Andreas Gschweicher brachte sein Team dann aber doch in der 14. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für USV Weitersfeld zum 2:0: Leichtes Spiel für die Weitersfelder, absolut keine Abwehrleistung vorhanden. Torschütze: Rene Gwirtner. gabrielnaber, Ticker-Reporter

In der 17. Minute brachte Rene Gwirtner das Netz für Weitersfeld zum Zappeln. Danach flachte das Spiel etwas ab. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Tor von Novak bleibt nur ein Ehrentreffer

In der 57. Minute legte Nikola Grujic zum 3:0 zugunsten des USV Weitersfeld nach. Jan Novak verkürzte für den SVU Japons später in der 68. Minute auf 1:3.

Tor, Toor, Tooor für USV Weitersfeld zum 4:1. Nach einem nicht gepfiffenen Foul und einer starken Abwehr von Stark trifft Knoll mit einem Nachschuss. gabrielnaber, Ticker-Reporter

Der vierte Streich des USV Weitersfeld war Patrick Knoll vorbehalten (75.). Letztlich fuhren die Gastgeber einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Weitersfeld machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem achten Platz. Der USV Weitersfeld verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der USV Weitersfeld konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der SV Raiffeisen Union Japons befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Weitersfeld weiter im Abstiegssog. Die Ausbeute der Offensive ist beim SV Union Japons verbesserungswürdig, was man an den erst zwölf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte der SV Raiffeisen Union Japons bisher einen Sieg und kassierte neun Niederlagen. Der USV Weitersfeld hat die Krise des SV Union Japons verschärft. Der SVU Japons musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am kommenden Samstag tritt der USV Weitersfeld bei der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf an, während der SV Raiffeisen Union Japons drei Tage zuvor den UFC Drosendorf empfängt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Weitersfeld – SV Raiffeisen Union Japons, 4:1 (2:0)

75 Patrick Knoll 4:1

68 Jan Novak 3:1

57 Nikola Grujic 3:0

17 Rene Gwirtner 2:0

14 Andreas Gschweicher 1:0

