Ravelsbach holt beim TSV Irnfritz drei Punkte

Details Samstag, 04. November 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Am 13. Spieltag kam es am Freitagabend zum Topspiel der Liga zwischen dem Tabellenführer aus Irnfritz und dem SV Ravelsbach. Dabei erlitten die Gastgeber die zweite Saisonniederlage. Ravelsbach behauptete sich mit einem 4:2-Sieg beim Tabellenführer TSV Irnfritz.

In den ersten Minuten des Spiels kamen beide Mannschaften zu einigen Möglichkeiten, konnten daraus aber nichts Zählbares heraus holen. Ravelsbachs David Pavelka brachte sein Team dann in der 35. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für TSV Irnfritz zum 1:1 Bessere Antwort anstatt zu reklamieren ist selber ein Tor zu machen - Super gesetzter Kopfball von Guertler. TheReporter, Ticker-Reporter

Die passende Antwort hatte Irnfritz parat, als Samuel Gürtler in der 36. Minute zum Ausgleich traf. In Minute 42 rettete die Querlatte die Heimelf vor einem neuerlichen Rückstand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ravelsbach mit längerem Atem

Randy Chiemezie stellte die Weichen für den SV Ravelsbach auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Jakub Cermak versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz des Gasts zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dominik Lindorfer einen Treffer für Ravelsbach im Ärmel hatte (81.).

Tor, Toor, Tooor für SV Ravelsbach zum 2:3. Verdammtvstarke Aktion versaugt den rechten Verteidiger mit Leichtigkeit und lässt 2 Spieler easy aussteigen und schiebt die Kugel am Golie vorbei. TheReporter, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit besserte Pavelka seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute per Elfmeter seinen zweiten Tagestreffer für den SV Ravelsbach erzielte. Schließlich strich Ravelsbach die Optimalausbeute gegen den TSV Irnfritz ein.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Irnfritz 30 Zähler zu Buche.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Ravelsbach drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 25 Punkte auf. Offensiv sticht Ravelsbach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 36 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des SV Ravelsbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Ravelsbach nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Während der TSV Irnfritz damit nach acht ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte der SV Ravelsbach mit dem achten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Irnfritz dann im nächsten Spiel den USV St. Leonhard/HW, während Ravelsbach am gleichen Tag beim USC Mallersbach antritt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: TSV Irnfritz – SV Ravelsbach, 2:4 (1:1)

92 David Pavelka 2:4

81 Dominik Lindorfer 2:3

70 Jakub Cermak 2:2

52 Randy Chiemezie 1:2

36 Samuel Guertler 1:1

35 David Pavelka 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.