St. Leonhard/HW gegen Irnfritz chancenlos

Details Sonntag, 17. März 2024 06:03

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV St. Leonhard/HW konnte Irnfritz vor 120 Besuchern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Überraschung blieb aus: Gegen den TSV Irnfritz kassierte St. Leonhard/HW eine deutliche Niederlage. Irnfritz hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

In der 15. Minute ging die Heimmannschaft durch Michal Dozekal in Führung. Die Gäste wurden nur durch einen Freistoß gefährlich.

Freistoß von St.Leonhard am 16ner doch Hainschwang im Tor hält sensationell. Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der TSV Irnfritz einen knappen Vorsprung herausgespielt. Stefan Pöhn brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (53.).

Das Spiel wird immer schlechter St Leonhard verdeitigt und Irnfritz müht sich ab. Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Der dritte Streich des TSV Irnfritz war Michael Winkler vorbehalten (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Irnfritz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USV St. Leonhard/HW.

Irnfritz weiter im Titelrennen

Nachdem der TSV Irnfritz hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Irnfritz weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv konnte dem TSV Irnfritz in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal kaum jemand das Wasser reichen, was die 43 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur zweimal gab sich der TSV Irnfritz bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Irnfritz, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Defensivabteilung von St. Leonhard/HW knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. 16:52 – das Torverhältnis des USV St. Leonhard/HW spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist St. Leonhard/HW weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den TSV Irnfritz war am Ende kein Kraut gewachsen.

Die Defensivleistung des USV St. Leonhard/HW lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Irnfritz offenbarte St. Leonhard/HW eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

In zwei Wochen trifft der TSV Irnfritz auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 30.03.2024 beim USC Mallersbach antritt. Nächsten Freitag (20:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des USV St. Leonhard/HW mit Mallersbach.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: TSV Irnfritz – USV St. Leonhard/HW, 3:0 (1:0)

90 Michael Winkler 3:0

53 Stefan Poehn 2:0

15 Michal Docekal 1:0

