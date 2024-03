Geras verliert Torspektakel gegen Weitersfeld

Spielberichte

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV Geras und der USV Weitersfeld lieferten sich vor rund 110 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Weitersfeld, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Weitersfeld bereits in Front. Patrick Knoll markierte in der vierten Minute die Führung.

Tor, Toor, Tooor für USV Weitersfeld zum 0:1 durch Knolli. Nach einem langen Ball taucht er allein vorm Goalie auf und versenkt eiskalt. Klasse Start! Luki, Ticker-Reporter

Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Petr Cermak (8.). In MInute 14 reklamierten die Heimischen Elfmeter, den es aber nicht gab. Danach waren die Gäste wieder tonangebend. Die Hintermannschaft von Geras ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Tore am laufenden Band: Kanka wird zum Matchwinner

In der 62. Spielminute setzte sich Weitersfeld erneut durch und Patrick Hofer erzielte das vermeintlich vorentscheidende 3:0. Kurz darauf gelang den Gästen beinahe der vierte Treffer (64.).

Fast das 0:4! Goalie pariert, Nachschuss daneben. Stimmung im Gästesektor ist logischerweise sehr gut. Luki, Ticker-Reporter

Radek Bihari schoss die Kugel zum 1:3 für den USV Geras über die Linie (66.). Die Situation wurde für Geras schwieriger, als Jakob Schleinzer in der 79. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. In der 81. Minute brachte Stephan Raab den Ball im Netz des USV Weitersfeld unter und brachte mit dem 2:3 nochmal Spannung in die Partie. Drei Minuten später war es dann soweit. Radek Bihari konnte zum 3:3 ausgleichen.

Kanki kommt an den Ball und zieht aus ca. 25m ab. Traumtor unter die Latte! Luki, Ticker-Reporter

Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Christoph Kanka, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung des USV Weitersfeld sicherstellte. Am Ende verbuchte Weitersfeld gegen den USV Geras einen Sieg.

Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Geras derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve der Heimmannschaft zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Die Saison des USV Weitersfeld verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Weitersfeld seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Weitersfeld setzte sich mit diesem Sieg vom USV Geras ab und nimmt nun mit 26 Punkten den vierten Rang ein, während Geras weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den USV Geras ist der UFC Drosendorf (Samstag, 15:30 Uhr). Der USV Weitersfeld misst sich am selben Tag mit dem SV Ravelsbach (16:30 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Geras – USV Weitersfeld, 3:4 (0:2)

87 Christoph Kanka 3:4

85 Radek Bihari 3:3

81 Stephan Raab 2:3

66 Radek Bihari 1:3

62 Patrick Hofer 0:3

8 Petr Cermak 0:2

4 Patrick Knoll 0:1

