St. Leonhard/HW gewinnt das Kellerduell gegen Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:54

Am Samstagabend zeigte der USV St. Leonhard/HW eine beeindruckende Leistung gegen die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, indem sie ein klares 5:0 zuhause einfuhren. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spiel und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit einem Halbzeitstand von 3:0 setzte St. Leonhard/HW ein deutliches Zeichen und baute ihre Führung in der zweiten Halbzeit weiter aus.

Ein furioser Beginn und eine klare Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften versuchten, früh im Spiel Akzente zu setzen. Die erste nennenswerte Chance hatte Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf in der 13. Minute, doch der Versuch ging deutlich vorbei. Dies schien der Weckruf für St. Leonhard/HW zu sein, denn in der 27. Minute brach Martin Frank den Bann und erzielte das 1:0, indem er den Ball geschickt links unten im Eck platzierte. Nur zwei Minuten später folgte ein Traumtor von Dorian Bauer, der aus der Distanz abzog und das 2:0 markierte.

Tor, Toor, Tooor für USV St. Leonhard/HW zum 3:0! Und jetzt geht es Schlag auf Schlag! Franky nutzt einen Stanglpass und braucht nur mehr einschieben. Nockal, Ticker-Reporter

Kurz darauf, in der 30. Minute, nutzte Martin Frank einen Stanglpass und erhöhte auf 3:0, was die Überlegenheit der Hausherren in der ersten Hälfte unterstrich.

St. Leonhard/HW setzt in der zweiten Halbzeit nach

Nach der Pause blieb St. Leonhard/HW am Drücker und ließ nicht nach. In der 56. Minute glänzte Dorian Bauer erneut und brachte sein Team mit einem weiteren Tor zum 4:0 in Führung. Trotz einiger Versuche von Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, ins Spiel zu finden, blieb die Defensive der Hausherren stabil und ließ kaum Chancen zu. In der 75. Minute setzte Fabian Steiner den Schlusspunkt mit dem 5:0, einem weiteren beeindruckenden Tor, das die Überlegenheit von St. Leonhard/HW in diesem Spiel untermauerte. Das Spiel endete schließlich ohne viel Nachspielzeit mit einem klaren 5:0-Sieg für St. Leonhard/HW, was die starke Leistung der Mannschaft durch das ganze Spiel hindurch bestätigte.

Die Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf fand an diesem Abend keine Antwort auf die taktische und spielerische Dominanz von St. Leonhard/HW. Mit diesem beeindruckenden Sieg unterstrich der Union Sportverein St. Leonhard/HW seine Moral und zeigte, dass auch der Tabellenletzte siegen kann.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: St. Leonhard/HW : Sigmundshbg./Klein-Meiseldf. - 5:0 (3:0)

75 Fabian Steiner 5:0

56 Dorian Bauer 4:0

30 Martin Frank 3:0

29 Dorian Bauer 2:0

27 Martin Frank 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.