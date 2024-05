Dank Pavelka: SV Ravelsbach nach 4:1 gegen USV Brunn/Wild weiterhin Spitzenreiter

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:50

Ein packendes Spiel fand am Samstag zwischen dem SV Ravelsbach und dem USV Brunn/Wild statt, bei dem der SV Ravelsbach mit einem beeindruckenden 4:1 Sieg glänzte. Die Partie, welche in Ravelsbach ausgetragen wurde, hielt, was sie versprach und bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Tore. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SV Ravelsbach den Grundstein für ihren Erfolg und ging mit einer Führung in die Pause, die sie in der zweiten Hälfte erfolgreich ausbauen konnten.

David Pavelka führt Ravelsbach zur Halbzeitführung

Der Beginn des Spiels war geprägt von intensiven Spielzügen beider Teams, doch es waren die Ravelsbacher, die als erste durch David Pavelka in der 13. Minute den Weg ins Tor fanden. Pavelka, der bereits in der 11. Minute eine gute Chance verpasste, machte es dieses Mal besser und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Seine herausragende Leistung setzte er in der 28. Minute fort, indem er erneut das Netz zum Zappeln brachte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Der USV Brunn/Wild ließ sich jedoch nicht unterkriegen und fand durch Michal Prokes in der 33. Minute den Anschlusstreffer, der den Halbzeitstand auf 2:1 setzte.

Zweite Halbzeit: Ravelsbach sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit weiterhin hohem Engagement beider Mannschaften. Der SV Ravelsbach zeigte jedoch, dass sie den Sieg mehr wollten. David Pavelka, der Spieler des Spiels, verzeichnete seinen dritten Treffer und erhöhte in der 55. Minute auf 3:1 für die Ravelsbacher. Dieser Treffer gab dem Spiel eine entscheidende Wendung, und der SV Ravelsbach dominierte fortan das Geschehen. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, war es Dursun Vural, der in der 68. Minute den Schlusspunkt setzte und den Endstand zum 4:1 für den SV Ravelsbach markierte.

Das Spiel endete schließlich nach einer fünfminütigen Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den SV Ravelsbach. Die Ravelsbacher zeigten eine starke Teamleistung und konnten durch effizientes Zusammenspiel und präzise Abschlüsse überzeugen. Der USV Brunn/Wild, obwohl bemüht und mit Momenten, die Hoffnung aufkeimen ließen, konnte nicht genügend Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen. Mit diesem Ergebnis setzt der SV Ravelsbach ein klares Zeichen und feiert einen wichtigen Sieg vor heimischem Publikum.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Ravelsbach : Brunn/Wild - 4:1 (2:1)

68 Dursun Vural 4:1

55 David Pavelka 3:1

33 Michal Prokes 2:1

28 David Pavelka 2:0

13 David Pavelka 1:0

