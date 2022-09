Weitersfeld feiert knappen Erfolg gegen Drosendorf

Details Sonntag, 04. September 2022 01:39

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Vor rund 155 Zuschauern empfing der UFC Drosendorf den USV Weitersfeld und musste sich knapp geschlagen geben. Der UFC Drosendorf und der USV Weitersfeld lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete.

Eine halbe Stunde lang gelang es keinem der beiden Teams etwas Zählbares auf die Anzeigentafel zu bringen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marek Hosek sein Team in der 33. Minute, als er dank eines Elfmeters das 1:0 erzielte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Michael Buljovcic das 1:1 für den USV Weitersfeld (43.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Marcel Buljovcic erzielt Doppelpack

Marcel Buljovcic brachte Drosendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 52. und 81. Minute vollstreckte. Ondrej Jerabek schoss für die Gastgeber in der 85. Minute das zweite Tor per Freistoß. Weitersfelds Andreas Rockenbauer sah in Minute 89 noch die Gelb-Rote Karte (Foul). Am Ende verbuchte Weitersfeld gegen den UFC Drosendorf die maximale Punkteausbeute.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht Drosendorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte Drosendorf bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Der USV Weitersfeld ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal.

Der UFC Drosendorf tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim USV St. Leonhard/HW an. Einen Tag später empfängt der USV Weitersfeld den USC Mallersbach.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: UFC Drosendorf – USV Weitersfeld, 2:3 (1:1)

85 Ondrej Jerabek 2:3

81 Marcel Buljovcic 1:3

52 Marcel Buljovcic 1:2

43 Michael Buljovcic 1:1

33 Marek Hosek 1:0