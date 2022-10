St. Leonhard/HW nach der Pleite beim USV Brunn/W. Letzter

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:50

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Etwa 70 Besucher kamen zum Kellerduell der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Bei Brunn/Wild holte sich St. Leonhard/HW eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV Brunn/Wild die Nase vorn.

Für das erste Tor sorgte Bernhard Buhl. In der 31. Minute traf der Spieler des USV St. Leonhard/HW ins Schwarze. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Michal Prokes den Ausgleich (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Brunn/Wild schoss in der 66. Minute das Tor zum 2:1 und feierte Torschütze Gerfried Schöpf. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Prokes, der das 3:1 aus Sicht der Heimmannschaft perfekt machte (88.). Am Schluss siegte der USV Brunn/Wild gegen St. Leonhard/HW.

Prokes-Doppelpack: Rote Laterne überreicht

Brunn/Wild muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USV Brunn/Wild fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Brunn/Wild in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 42 Gegentreffern ist der USV St. Leonhard/HW die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Ausbeute der Offensive ist beim Tabellenletzten verbesserungswürdig, was man an den erst zwölf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte der USV St. Leonhard/HW bisher einen Sieg und kassierte neun Niederlagen. St. Leonhard/HW verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mit diesem Sieg zog der USV Brunn/Wild am USV St. Leonhard/HW vorbei auf Platz zwölf. St. Leonhard/HW fiel auf die 13. Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft Brunn/Wild auf die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf, der USV St. Leonhard/HW spielt am selben Tag gegen den USV Kühnring.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV Brunn/Wild – USV St. Leonhard/HW, 3:1 (1:1)

88 Michal Prokes 3:1

66 Gerfried Schoepf 2:1

34 Michal Prokes 1:1

31 Bernhard Buhl 0:1