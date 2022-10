Drosendorf gewinnt bei Ravelsbach

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:29

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Mit 2:5 verlor Ravelsbach am vergangenen Samstag vor rund 50 Fußballfans deutlich gegen Drosendorf. Der UFC Drosendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Ravelsbach einen klaren Erfolg.

Die ersten Chancen im Spiel hatten die Hausherren nach wenigen Minuten. Ein Doppelpack brachte aber Drosendorf in eine komfortable Position: Marek Hosek war gleich zweimal zur Stelle (12./20.). Jetzt hatten die Gäste Oberwasser. Für ruhige Verhältnisse sorgte Fabian Weber, als er das 3:0 für die Gäste besorgte (29.). Christoph Arocker verkürzte für Ravelsbach nach einem Eckball später in der 37. Minute auf 1:3. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Philip Rinder-Silberbauer einen weiteren Treffer für den UFC Drosendorf. Der dominante Vortrag von Drosendorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Ronny Schmidt beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:4 des SV Ravelsbach über die Linie (70.). Der fünfte Streich des UFC Drosendorf war Hosek vorbehalten (72.). Unter dem Strich verbuchte Drosendorf gegen Ravelsbach einen 5:2-Sieg.

Hosek glänzt als dreifacher Torschütze

Der SV Ravelsbach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte der SV Ravelsbach bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der UFC Drosendorf nun auf dem dritten Platz steht. Die Offensive von Drosendorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Ravelsbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer des UFC Drosendorf in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte der UFC Drosendorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Drosendorf fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Drosendorf ungeschlagen ist.

Der SV Ravelsbach tritt am Sonntag beim USC Mallersbach an. Der UFC Drosendorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 23.10.2022 gegen Mallersbach.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Ravelsbach – UFC Drosendorf, 2:5 (1:4)

72 Marek Hosek 2:5

70 Ronny Schmidt 2:4

44 Philip Rinder-Silberbauer 1:4

37 Christoph Arocker 1:3

29 Fabian Weber 0:3

20 Marek Hosek 0:2

12 Marek Hosek 0:1