SV Union Japons holt sich gegen Geras Packung ab

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der USV Geras ließ dem SV Raiffeisen Union Japons in diesem Spiel keine Chance und siegte vor rund 80 Besuchern klar mit 4:0. Im Hinspiel hatte der SV Union Japons bei Geras einen 2:0-Sieg eingefahren.

Die Gäste waren in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft. Vor 80 Zuschauern markierte Lukas Melicharek das 1:0 für den USV Geras (18.), nachdem die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnten. Andreas Chaloupka erhöhte für die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Radek Bihari für Geras war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Lukas Krieg stellte schließlich in der 81. Minute mit einem Distanzschuss den 4:0-Sieg für den USV Geras sicher. Schlussendlich reklamierte Geras einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SVU Japons in die Schranken.

Geras schließt auf

Der SV Raiffeisen Union Japons steht nach 22 Spielen auf Platz neun und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Zum Saisonabschluss weist die Heimmannschaft lediglich acht Siege vor, denen drei Remis und elf Niederlagen gegenüberstehen. Der SV Union Japons beendet die Saison mit nur vier Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden.

Nach 22 Spielen findet sich der USV Geras in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal vorbereiten. Geras bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Auf heimischem Terrain empfängt der SVU Japons im nächsten Match die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Als Nächstes steht der USV Geras dem SVU Langau gegenüber (Samstag, 20:00 Uhr).

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SV Raiffeisen Union Japons – USV Geras, 0:4 (0:2)

81 Lukas Krieg 0:4

60 Radek Bihari 0:3

37 Andreas Chaloupka 0:2

18 Lukas Melicharek 0:1

