Langau lässt es gegen Ravelsbach erst nach der Pause krachen

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Der SVU Langau drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende vor 70 Fans zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Ravelsbach. Pflichtgemäß strich Langau gegen Ravelsbach drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten des SVU Langau geendet.

Ronny Schmidt brachte sein Team des SV Ravelsbach in der 14. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für den SV Ravelsbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Erst nach der Pause drehten die Heimischen auf. Rudolf Ziegler trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz darauf war das Spiel gedreht. Lubor Trojanek stellte die Weichen für Langau auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Für das 3:1 der Gastgeber zeichnete Michal Rysavy verantwortlich (76.). Fabian Mattejka stellte schließlich in der 81. Minute den 4:1-Sieg für den SVU Langau sicher. Letzten Endes ging Langau im Duell mit Ravelsbach als Sieger hervor.

Nach 0:1 erst in Halbzeit zwei aufgewacht

Mit 61 geschossenen Toren gehört der SVU Langau offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Nur dreimal gab sich Langau bisher geschlagen. Der SVU Langau ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der SV Ravelsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 36 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Ravelsbach verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und 16 Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Ravelsbach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Das nächste Mal ist Langau am 10.06.2023 gefordert, wenn man beim USV Geras antritt.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: SVU Langau – SV Ravelsbach, 4:1 (0:1)

81 Fabian Mattejka 4:1

76 Michal Rysavy 3:1

53 Lubor Trojanek 2:1

48 Rudolf Ziegler 1:1

14 Ronny Schmidt 0:1

