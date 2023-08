Irnfritz deklassiert St. Leonhard/HW

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: Zum Auftakt der neuen Saison kam es zum Kräftemessen zwischen dem USV St. leonhard/HW und dem TSV Irnfritz. Der TSV Irnfritz kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 70 Fans einen 6:0-Erfolg davon.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 70 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Michael Winkler war es, der in der dritten Minute nach einem Eckball zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte Irnfritz den Vorsprung. ein schneller Einwurf brachte Jakub Cermak in Abschlussposition und der ließ sich diese Chance nicht entgehen. Dann wurden auch die Gastgeber gefährlich und scheiterten gleich zweimal am Aluminium. Nikolas Naber schraubte das Ergebnis in der 22. Minute mit dem 3:0 für die Gäste in die Höhe. In Minute 34 verhinderte zum dritten Mal die Torumrandung einen Treffer der Heimischen. Der effektive Vortrag des TSV Irnfritz im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Gürtler mit Doppelpack zur Entscheidung

Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 51. Minute mit dem TSV Irnfritz einen sicheren Sieger zu haben. Samuel Gürtler traf per Kopf zur endgültigen Entscheidung. Erneut traf Gürtler und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (77.). In der 87. Minute legte Winkler zum 6:0 zugunsten des TSV Irnfritz nach. Schlussendlich setzte sich Irnfritz mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der USV St. Leonhard/HW ist am Samstag auf Stippvisite beim USC Mallersbach. Am 26.08.2023 empfängt der TSV Irnfritz in der nächsten Partie Mallersbach.

2. Klasse Thayatal/Schmidatal: USV St. Leonhard/HW – TSV Irnfritz, 0:6 (0:3)

87 Michael Winkler 0:6

77 Samuel Guertler 0:5

51 Samuel Guertler 0:4

22 Nikolas Naber 0:3

11 Jakub Cermak 0:2

3 Michael Winkler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei