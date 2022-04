Theresienfeld gegen Berndorf II im Torrausch

Details Sonntag, 24. April 2022 01:21

2. Klasse Steinfeld: Die Zweitvertretung von Berndorf hat den Start ins neue Fußballjahr nach 18 Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor rund 75 Besuchern eine 0:6-Niederlage gegen Theresienfeld verdaut werden. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Theresienfeld wurde der Favoritenrolle gerecht. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem Heimteam Glücksgefühle beschert.

Für das erste Tor sorgte Eliot Farkas. In der 18. Minute traf der Spieler von Theresienfeld ins Schwarze. In der 24. Minute erhöhte Marcel Kainz auf 2:0 für den SC Theresienfeld. Für ruhige Verhältnisse sorgte Burak Duran, als er das 3:0 für den SC Theresienfeld besorgte (45+1.). Zur Halbzeit blickte Theresienfeld auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Durch ein Eigentor von Mika Henrich verbesserte Theresienfeld den Spielstand auf 4:0 für sich (59.). Der fünfte Streich des SC Theresienfeld war Yusuf Sen vorbehalten (73.). Ugur Yayla stellte schließlich in der 83. Minute den 6:0-Sieg für Theresienfeld sicher. Schlussendlich setzte sich der SC Theresienfeld mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Theresienfeld springt auf Platz zehn

Die drei Punkte brachten Theresienfeld in der Tabelle voran. Der SC Theresienfeld liegt nun auf Rang zehn. Theresienfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Theresienfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

SC Berndorf II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Steinfeld. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Die Offensive des Schlusslichts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Während Theresienfeld am kommenden Sonntag den ESV HW Wr. Neustadt empfängt, bekommt es Berndorf II am selben Tag mit dem SV Zillingdorf zu tun.

