Deutlicher Sieg gegen Pottendorf: Winzendorf auf Aufstiegskurs

Samstag, 23. April 2022

2. Klasse Steinfeld: Für Pottendorf gab es in der Partie gegen Winzendorf, an deren Ende vor rund 100 Zuschauern eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Winzendorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer mit 3:0 für sich entschieden.

Das schnelle 1:0 des Heimteams stellte Almir Dautovic sicher (5.). Für das 2:0 und 3:0 war Ahmed Elshazli verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (10./24.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Florian Breimaier mit dem 4:0 für Winzendorf zur Stelle (42.). Der SV Winzendorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Elshazli schraubte das Ergebnis in der 50. Minute mit dem 5:0 für Winzendorf in die Höhe. Felix Tichacek gelang in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß noch der Ehrentreffer für die SVg. Pottendorf (93.). Am Ende kam der SV Winzendorf gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

Winzendorf legt vor

Die errungenen drei Zähler gingen für Winzendorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. In der Defensive des SV Winzendorf griffen die Räder ineinander, sodass Winzendorf im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Winzendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Den SV Winzendorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Pottendorf weiter im Schlamassel. Nun musste sich die SVg. Pottendorf schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Pottendorf noch Luft nach oben.

Am nächsten Sonntag reist Winzendorf zum SC Lanzenkirchen, zeitgleich empfängt die SVg. Pottendorf den WSV Oed/Waldegg.

