ATSV Wöllersdorf siegt zum Abschluss gegen Berndorf II

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:20

2. Klasse Steinfeld: Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor rund 50 Fans mit 5:2 gegen die Zweitvertretung von SC Berndorf. Der ATSV Wöllersdorf setzte sich standesgemäß gegen Berndorf II durch. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten von Wöllersdorf geendet.

In der 17. Minute brachte Sascha Postl den Ball im Netz von SC Berndorf II unter. Doppelpack für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl: Nach seinem ersten Tor (24.) markierte Sedat Kurt wenig später seinen zweiten Treffer (27.). Berndorf II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des ATSV Wöllersdorf. Den Vorsprung von Wöllersdorf ließ Rajmund Pataki in der 49. Minute anwachsen. Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 5:0 durch Günter Wöhrer in die Höhe. Mit zwei schnellen Treffern von Sebastian Richard Grandjean (70.) und Muradif Milkunic (73.) machte SC Berndorf II deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Unter dem Strich verbuchte der ATSV Wöllersdorf gegen den Tabellenletzten einen 5:2-Sieg.

Wöllersdorf auf starkem 4. Platz

Mit 161 Gegentreffern stellte Berndorf II die schlechteste Defensive der Liga. Die Gastgeber sind das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: SC Berndorf II schoss lediglich 14 Tore. Kassensturz zum Saisonabschluss: Für Berndorf II steht kein einziger Sieg, dagegen aber 25 Niederlagen in 25 Spielen zu Buche. SC Berndorf II hatte einfach keiner Mannschaft etwas entgegenzusetzen.

Nachdem Wöllersdorf in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Die Abwehr des ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 49 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Der ATSV Wöllersdorf beendet die Saison mit einer Bilanz von 14 Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Wöllersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

2. Klasse Steinfeld: SC Berndorf II – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 2:5 (0:3)

73 Muradif Milkunic 2:5

70 Sebastian Richard Grandjean 1:5

65 Guenter Woehrer 0:5

49 Rajmund Pataki 0:4

27 Sedat Kurt 0:3

24 Sedat Kurt 0:2

17 Sascha Postl 0:1