Winzendorf rettet einen Punkt gegen Admira Wr. Neustadt

Details Samstag, 20. August 2022 04:47

2. Klasse Steinfeld: Auch in der 2. Klasse Steinfeld rollt der Ball wieder und die neue Saison hat begonnen. Etwas mehr als 120 Zuschauer kamen zum Spiel der ersten Runde zwischen dem SV Admira Wr. Neustadt und dem SV Winzendorf. Zum Start in den Ligabetrieb trennte sich die Admira Wr. Neustadt von Winzendorf mit 2:2.

Die Abtastphase dauerte nicht all zu lange. Schon in der neunten Minute ging der SV Admira Wr. Neustadt durch einen Treffer von Tomas Hrutka mit 1:0 in Führung. Das 2:0 der Gastgeber stellte dann Roman Pieler sicher (36.). Mit der Führung für die Admira Wr. Neustadt ging es in die Kabine.

2:0-Führung doch noch verspielt

Nachdem die Seiten getauscht waren, kamen die Gäste besser ins Spiel. Für das 1:2 des SV Winzendorf zeichnete Fabio Gaitzenauer verantwortlich (49.). Die komfortable Halbzeitführung des SV Admira Wr. Neustadt hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Ahmed Elshazli schoss den 2:2-Ausgleich in der 74. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg der Admira Wr. Neustadt, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Winzendorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – SV Winzendorf, 2:2 (2:0)

74 Ahmed Elshazli 2:2

49 Fabio Gaitzenauer 2:1

36 Roman Pieler 2:0

9 Tomas Hrutka 1:0