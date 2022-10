Ein Punkt für Piesting und Winzendorf

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:22

2. Klasse Steinfeld: Das Spiel zwischen dem SC Piesting und dem SV Winzendorf endete vor rund 160 Besuchern mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Almir Dautovic war es, der in der 36. Minute das Spielgerät im Tor von Piesting unterbrachte. Mit einem Tor Vorsprung für Winzendorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Bernd Heissenberger war zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Piesting (57.). Dann wurde es hitzig. Piestings Stfan Rako und Winzendorfs Thomas Breimaier wurden wegen Unsportlichkeit mit Rot vom Platz gestellt (57.). In Minute 89 musste auch Piestings Mehmet Tunc mit Gelb-Rot früher vom Feld. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich das Heimteam und der SV Winzendorf die Punkte teilten.

Heissenberger sichert das Remis

Piesting hat 18 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang drei. Der SC Piesting verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Piesting ist seit vier Spielen unbezwungen.

Winzendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Winzendorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Freitag trifft der SC Piesting auf den FV Club 83 Wr. Neustadt, Winzendorf spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg.

