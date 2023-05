ATSV Wöllersdorf beendet gegen Club 83 schwarze Serie

Details Sonntag, 30. April 2023 00:05

2. Klasse Steinfeld: Ein Tor machte den Unterschied – der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl siegte vor rund 30 Fans mit 2:1 gegen den FV Club 83 Wr. Neustadt. Einen packenden Auftritt legte der ATSV Wöllersdorf dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Der Club 83 Wr. Neustadt geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Abdulkadir Sert das schnelle 1:0 für Wöllersdorf erzielte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl mit einer Führung in die Kabine ging. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Sert bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Unfreiwillig frühen Feierabend machte Zoltan-Andor Palhegyi vom ATSV Wöllersdorf, der in der 75. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. In Überzahl wollten es die Gäste noch einmal wissen. Kurz vor Ultimo war noch Ibrahim Tiskaya zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des FV Club 83 Wr. Neustadt verantwortlich (83.). Trotz Unterzahl war Wöllersdorf in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Tabellenletzte und fuhr somit einen Sieg ein.

Anschlusstreffer brachte keinen Umschwung mehr

Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Der ATSV Wöllersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Wöllersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Mit 57 Gegentreffern hat der Club 83 Wr. Neustadt schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 14 Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,56 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der FV Club 83 Wr. Neustadt hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Nach der Niederlage gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl bleibt der Club 83 Wr. Neustadt weiterhin glücklos.

Der ATSV Wöllersdorf tritt am Samstag beim SC Lichtenwörth an. Der FV Club 83 Wr. Neustadt ist am Montag auf Stippvisite beim SV Zillingdorf.

2. Klasse Steinfeld: ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl – FV Club 83 Wr. Neustadt, 2:1 (1:0)

83 Ibrahim Tiskaya 2:1

60 Abdulkadir Sert 2:0

9 Abdulkadir Sert 1:0

