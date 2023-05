ESV Wr. Neustadt lässt sich vom SC Piesting überrumpeln

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:08

2. Klasse Steinfeld: Piesting erteilte dem ESV Wr. Neustadt eine Lehrstunde und gewann vor rund 110 Zuschauern mit 8:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Piesting heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel beider Teams war 1:0 für den SC Piesting geendet.

In Topform präsentierte sich Stefan Hauer, der einen lupenreinen Hattrick markierte (10./22./27.) und HW Wr. Neustadt einen schweren Schlag versetzte. Piesting baute die Führung aus, indem Stefan Hauer sogar noch zwei Treffer nachlegte (32./44.) und seinen Fünferpack feierte. Die Partie war für den ESV HW Wr. Neustadt bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Alexander Gruber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:5 für den Gastgeber ein (46.). Die Gäste überwanden den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 (49.). Hauer führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 7:1 war er schon das sechste Mal an diesem Tag erfolgreich (54.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Piesting einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Sechsfacher Hauer zerlegt den ESV im Alleingang

Beim ESV Wr. Neustadt präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Trotz der Schlappe behält HW Wr. Neustadt den sechsten Tabellenplatz bei. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der ESV HW Wr. Neustadt derzeit auf dem Konto.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SC Piesting nun auf dem dritten Platz steht. Piesting weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Seit fünf Begegnungen hat der SC Piesting das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Als Nächstes steht für den ESV Wr. Neustadt eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (18:30 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung von SG Ortmann/Oed-Waldegg. Piesting tritt bereits zwei Tage vorher gegen den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl an.

2. Klasse Steinfeld: ESV HW Wr. Neustadt – SC Piesting, 2:8 (0:5)

69 Jakob Hoerschlaeger 2:8

56 Serdar Oezmen 1:8

54 Stefan Hauer 1:7

49 Guenter Woehrer 1:6

46 Alexander Gruber 1:5

44 Stefan Hauer 0:5

32 Stefan Hauer 0:4

27 Stefan Hauer 0:3

22 Stefan Hauer 0:2

10 Stefan Hauer 0:1

