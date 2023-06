Admiras Pauer erledigt den ATSV Wöllersdorf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:02

2. Klasse Steinfeld: Die Admira Wr. Neustadt und der ATSV Wöllersdorf lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Der SV Admira Wr. Neustadt wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Heimteam war beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Wöllersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tamas Horvath traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Patrick Pauer seine Chance und schoss das 1:1 (45.) für die Admira Wr. Neustadt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Horvath in diesem Spiel (46.). Pauer schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Admira Wr. Neustadt (54./66.). In den 90 Minuten war die Admira Wr. Neustadt im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der ATSV Wöllersdorf und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Pauer der Mann des Tages

Weder Fisch noch Fleisch: Der SV Admira Wr. Neustadt schließt das Fußballjahr auf Rang vier ab. Die Abwehr der Admira Wr. Neustadt stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 31 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Der SV Admira Wr. Neustadt weist mit zwölf Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Wöllersdorf holte aus 22 Spielen 24 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz neun. Probleme hatte der ATSV Wöllersdorf in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 35 geschossene Tore stehen für den ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl zu Buche. Die Saisonbilanz von Wöllersdorf kommt dürftig daher, wie sieben Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen nachhaltig belegen. Der ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

2. Klasse Steinfeld: SV Admira Wr. Neustadt – ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, 3:2 (1:1)

66 Patrick Pauer 3:2

54 Patrick Pauer 2:2

46 Tamas Horvath 1:2

45 Patrick Pauer 1:1

6 Tamas Horvath 0:1

