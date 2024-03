SV Böheimkirchen will nach Auftaktsieg konzentriert und demütig bleiben

2. Klasse Traisental/AV

Der SV Böheimkirchen gehörte mit einem 1:0-Sieg in Traisen zu den Gewinnern des ersten Spieltags der Rückrunde in der 2. Klasse Traisental/AV. Die Elf von Trainer Mario Pemmer blieb damit an der Spitze dran, auf Platz eins fehlen aktuell fünf Zähler, auf den zweiten Tabellenplatz hat man drei Punkte Rückstand. Angesichts dieser Ausgansposition drängt sich unter anderem unweigerlich die Frage nach dem Ziel für die verbleibenden Runden auf. Nicht nur darüber, sondern auch über sein Resümee zum Auftakt, zur Vorbereitung sowie seine Einschätzung zum nächsten Gegner haben wir mit dem Böheimkirchner Coach gesprochen.

Ligaportal: Herr Pemmer, wie fällt Ihr Resümee zum Rückrundenauftakt aus?

Mario Pemmer: Nach einem Auftaktsieg natürlich positiv. Nach einem langen Winter ist es natürlich immer schwierig, da keiner so genau weiß, wo er steht. Die Vorbereitung ist ja jetzt nicht optimal verlaufen, daher war der Auftakt mit einem Sieg positiv. Die Leistung war jetzt nicht überragend, Engagement und Kampfbereitschaft waren jedoch sehr anspruchsvoll von der Mannschaft.

Ligaportal: Es waren auch Neuzugänge im Einsatz, haben sie einen guten Eindruck hinterlassen?

Mario Pemmer: Ja, einen guten, positiven Eindruck, sie haben sich in den letzten Wochen gut in die Mannschaft eingefügt, sind von der Stimmung und vom Charakter her auch top und okay und werden uns sicher noch Freude bereiten im Hinblick auf das restliche Frühjahr.

Ligaportal: Mit der Vorbereitung waren Sie aber nicht ganz zufrieden?

Mario Pemmer: Durch die drei, vier neuen Spieler, die gekommen sind, hat sich die Mannschaft erst finden müssen. Wir haben sehr viel probiert, getestet und hatten dann, wie alle Vereine, den einen oder anderen angeschlagenen Spieler. Wir haben dann aber den Schalter noch umgelegt.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich nun für das Frühjahr gesetzt?

Mario Pemmer: Die Vorgabe vom Verein vor der Saison war ein Top-fünf-Platz, das ist weiterhin das größte Ziel, auch wollen wir auf Schlagdistanz zu den vorderen Teams bleiben, versuchen, solange wie möglich mitzumischen, den einen oder anderen zu ärgern und zu schauen, was sich am Ende ausgeht. Die Top fünf sind aber das eigentliche Hauptziel.

Ligaportal: Kurz noch ein Wort zum nächsten Gegner, was ist hier zu erwarten?

Mario Pemmer: Das ist natürlich ein schwieriges Spiel, wir haben uns gegen Harland die letzten Jahre immer schwergetan, sie haben jetzt auch mit 1:11 eine auf den Deckel bekommen, werden daher darauf sinnen, das wiedergutzumachen, werden sich reinhauen. Es ist trotzdem ein kleines Derby für uns, wenn wir konzentriert, demütig bleiben, unsere Aufgaben erledigen, bin ich überzeugt, dass wir die nächsten drei Punkte einfahren können.

