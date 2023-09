Erster Saisonsieg: Harland hat die Nase beim WSV Traisen vorn

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 70 Besucher wollten sich das Spiel der 7. Runde zwischen dem WSV Traisen und dem SC Harland nicht entgehen lassen. Der SC Harland hat sich gegen den WSV Traisen mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Jemin Krasniqi brachte Harland in der 13. Minute ins Hintertreffen. Doch nur zehn Minuten später war das Spiel wieder ausgeglichen. Mubekir Jusufi war zur Stelle und markierte das 1:1 des Gasts (23.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ali Alexandru Mohammad für SC Harland zur neuerlichen Führung (43.). Zur Pause war Harland im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Später Treffer machte den Sack zu

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Wischan Mashudov für einen Treffer sorgte (94.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für SC Harland. Man hatte sich gegen Traisen durchgesetzt.

Der WSV Traisen hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den sechsten Tabellenplatz bei. Die Situation beim WSV Traisen bleibt angespannt. Gegen Harland kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SC Harland holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die drei ergatterten Zähler hatten für Harland das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Mit erschreckenden 16 Gegentoren stellt SC Harland die schlechteste Abwehr der Liga. Nur einmal ging Harland in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Traisen ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SV Pressbaum. Der nächste Gegner von SC Harland, welcher in zwei Wochen, am 08.10.2023, empfangen wird, ist der SV Pressbaum.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – SC Harland, 1:3 (1:2)

94 Wischan Mashudov 1:3

43 Ali Alexandru Mohammad 1:2

23 Mubekir Jusufi 1:1

13 Jemin Krasniqi 1:0

