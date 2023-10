Bacik rettet SV Böheimkirchen einen Zähler bei Maria Anzbach

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Etwa 200 Zuschauer sahen dieses Spiel der 8. Runde. 2:2 hieß es nach dem Spiel von 1. SV Maria Anzbach gegen SV Würth Böheimkirchen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Für das erste Tor sorgte Thomas Helly. In der 14. Minute traf der Spieler von Maria Anzbach ins Schwarze. Schon in der 18. Minute war das Spiel für Böheimkirchens Trainer Sali Veseli beendet: Feldverweis wegen wiederholter Beleidigung! Wie würde der SV Böheimkirchen mit dieser neuen Situation umgehen? In der 24. Minute brachte Agon Demiri den Ball im Netz von 1. SV Maria Anzbach unter und glich aus. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Stephan Weidinger für die Heimmannschaft zur neuerlichen Führung (43.). Maria Anzbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Später Ausgleich

Für den späten Ausgleich war Maros Bacik verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen 1. SV Maria Anzbach und Böheimkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits 14 Punkte auf das Konto von Maria Anzbach und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Mit beeindruckenden 23 Treffern stellt 1. SV Maria Anzbach den besten Angriff der 2. Klasse Traisental/AV. Maria Anzbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das Remis brachte SV Würth Böheimkirchen in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang zwei.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

1. SV Maria Anzbach ist am Sonntag (15:00 Uhr) beim ASK Wilhelmsburg zu Gast. Der nächste Gegner von SV Böheimkirchen, welcher in zwei Wochen, am 14.10.2023, empfangen wird, ist Wilh.burg.

2. Klasse Traisental/AV: 1. SV Maria Anzbach – SV Würth Böheimkirchen, 2:2 (2:1)

84 Maros Bacik 2:2

43 Stephan Weidinger 2:1

24 Agon Demiri 1:1

14 Thomas Helly 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.