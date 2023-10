Später Siegtreffer bringt Altlengbach den Sieg über Wilhelmsburg

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Im Spiel von SV Altlengbach-Laabental gegen den ASK Wilhelmsburg gab es vor rund 100 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Altlengbach. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Für den frühen Führungstreffer von Wilhelmsburg zeichnete Peter Sedivy verantwortlich (4.). Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Peter Tiffi (10.) auf 2:0. Benjamin Kladivko verkürzte für Altlengbach später in der 20. Minute auf 1:2. Altlengbachs Hovhannes Sarikyan vergab noch vor der Pause den Ausgleich (38.).

Sarikyan mit einer guten Chance doch der Tormann kann gut parrieren. herrschoeny, Ticker-Reporter

In Minute 43 musste Stefan Grundner auf der Linie retten. Das 2:2 von SV Altlengbach-Laabental stellte Tobias Himsel sicher (45+2.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Bernhauser tütet den Sieg ein

Altlengbach mit einem eindeutigen Chancenplus, der Ball will nur nicht ins Tor. herrschoeny, Ticker-Reporter

Patrick Bernhauser brachte dem Gastgeber nach 86 Minuten die 3:2-Führung. Der ASK Wilhelmsburg war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

SV Altlengbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Altlengbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 17-mal war dies der Fall.

Wilhelmsburg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 17 Gegentore verdauen musste. Der ASK Wilhelmsburg hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Mit diesem Sieg zog SV Altlengbach-Laabental an Wilhelmsburg vorbei auf Platz acht. Der ASK Wilhelmsburg fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SV Altlengbach tritt am Freitag, den 06.10.2023, um 19:30 Uhr, bei USV Eichgraben an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Wilhelmsburg 1. SV Maria Anzbach.

2. Klasse Traisental/AV: SV Altlengbach-Laabental – ASK Wilhelmsburg, 3:2 (2:2)

86 Patrick Bernhauser 3:2

47 Tobias Himsel 2:2

20 Benjamin Kladivko 1:2

10 Peter Tiffi 0:2

4 Peter Sedivy 0:1

