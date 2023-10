Eichgraben liest SV Böheimkirchen die Leviten

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Traisental/AV: Vor 140 Zuschauern kam es am Freitag zum Duell zwischen Eichgraben und Böheimkirchen. Eichgraben erteilte Böheimkirchen eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für USV Eichgraben. Eichgraben ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Würth Böheimkirchen einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor sorgte Lazar Knezevic. In der 13. Minute traf der Spieler von USV Eichgraben ins Schwarze. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Agon Demiri bereits wenig später per Elfmeter besorgte (18.). Lazar Miletic stellte die Weichen für Eichgraben auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mehmet Ciftcisoy erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 36 Minuten auf 3:1. Mit der Führung für USV Eichgraben ging es in die Kabine.

Dreierpack von Miletic

Mit einem schnellen Doppelpack (55./59.) zum 5:1 schockte Miletic SV Böheimkirchen. USV Eichgraben legte in der 80. Minute zum 6:1 nach. Letztlich feierte Eichgraben gegen Böheimkirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Erfolgsgarant von USV Eichgraben ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von Eichgraben verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. USV Eichgraben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SV Würth Böheimkirchen derzeit auf dem Konto.

Eichgraben setzte sich mit diesem Sieg von SV Böheimkirchen ab und nimmt nun mit 20 Punkten den zweiten Rang ein, während die Gäste weiterhin 17 Zähler auf dem Konto haben und den fünften Tabellenplatz einnehmen.

Am nächsten Sonntag reist USV Eichgraben zum ASK Wilhelmsburg, zeitgleich empfängt Böheimkirchen den SV INDAT Türnitz.

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SV Würth Böheimkirchen, 6:1 (3:1)

80 Theodor Goetze 6:1

59 Lazar Miletic 5:1

55 Lazar Miletic 4:1

36 Mehmet Ciftcisoy 3:1

22 Lazar Miletic 2:1

18 Agon Demiri 1:1

13 Lazar Knezevic 1:0

