SV Neulengbach beendet gegen Wilhelmsburg die Negativserie

Details Samstag, 16. März 2024 08:05

2. Klasse Traisental/AV: Etwas mehr als 110 Zuschauer kamen am Freitagabend zum Spiel der 14. Runde. SV Neulengbach und der ASK Wilhelmsburg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Neulengbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Wilhelmsburg hatte im Hinspiel mit 3:2 gewonnen.

Neulengbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Abdi Sabani traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Kilian Matzel erhöhte für die Heimmannschaft etwas später auf 2:0 (21.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Manuel Navratil seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für den ASK Wilhelmsburg. Mit der Führung für SV Neulengbach ging es in die Kabine.

Kokenszky trifft per Freistoß zum Sieg

Für das 3:1 von SV Neulengbach zeichnete Norbert Imre Kokenszky verantwortlich (46.). Milovan Murisan ließ sich in der 72. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Wilhelmsburg. In der 85. Minute gelang den Gästen der Ausgleich durch David Guba. Zwei Minuten später ging Neulengbach durch den zweiten Treffer von Kokenszky in Führung. Er traf mit einem direkten Freistoß zum Sieg. Schließlich sprang für SV Neulengbach gegen den ASK Wilhelmsburg ein Dreier heraus.

Bei SV Neulengbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Mit dem Dreier sprang Neulengbach auf den dritten Platz der 2. Klasse Traisental/AV. Acht Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Neulengbach. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Neulengbach noch Luft nach oben.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Wilhelmsburg. Die mittlerweile 36 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Defensivabteilung des ASK Wilhelmsburg knirscht es gewaltig, weshalb Wilh.burg weiter im Schlamassel steckt.

SV Neulengbach tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Eichgraben an. Einen Tag später empfängt der ASK Wilhelmsburg den WSV Traisen.

2. Klasse Traisental/AV: SV Neulengbach – ASK Wilhelmsburg, 4:3 (3:1)

87 Norbert Imre Kokenszky 4:3

85 David Guba 3:3

72 Milovan Murisan 3:2

46 Norbert Imre Kokenszky 3:1

45 Manuel Navratil 2:1

21 Kilian Matzel 2:0

2 Abdi Sabani 1:0

