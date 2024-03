Hohenberg/St.Aegyd verliert hoch bei Markersdorf

Spielberichte

2. Klasse Traisental/AV: Der USC Markersdorf zog der SG Hohenberg/St.Aegyd vor 150 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Markersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte Hohenberg/St.Aegyd einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Die SG Hohenberg/St.Aegyd geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Christopher Grilz das schnelle 1:0 für den USC Markersdorf erzielte. Tamas Tasselmajer brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Markersdorf über die Linie (20.). Die Hintermannschaft von Hohenberg/St.Aegyd ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Dreierpack von Tasselmajer

Tasselmajer gelang ein Doppelpack (55./65.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Lukas Lahmer (71.), Aleksandar Stanojcic (79.) und Samuel Schmied (84.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:0 in die Höhe. Schlussendlich verbuchte der USC Markersdorf gegen die SG Hohenberg/St.Aegyd einen überzeugenden Heimerfolg.

Nachdem Markersdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gastgeber weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit 43 geschossenen Toren gehört der USC Markersdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Traisental/AV. Mit dem Sieg baute der USC Markersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Markersdorf zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der Markersdorf ungeschlagen ist.

Hohenberg/St.Aegyd führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die SG Hohenberg/St.Aegyd momentan auf dem Konto.

Der USC Markersdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 06.04.2024 gegen SV Altlengbach-Laabental. Hohenberg/St.Aegyd erwartet am Samstag SV Altlengbach.

2. Klasse Traisental/AV: USC Markersdorf – SG Hohenberg/St.Aegyd, 7:0 (2:0)

84 Samuel Schmied 7:0

79 Aleksandar Stanojcic 6:0

71 Lukas Lahmer 5:0

65 Tamas Tasselmajer 4:0

55 Tamas Tasselmajer 3:0

20 Tamas Tasselmajer 2:0

9 Christopher Grilz 1:0

