Harland fährt ohne Punkte aus Eichgraben nach Hause

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:48

2. Klasse Traisental/AV: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Eichgraben. Das Heimteam setzte sich vor 100 Zuschauern mit einem 3:1 gegen Harland durch. USV Eichgraben ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte Eichgraben SC Harland in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Für das 1:0 und 2:0 war Ulrich Brieger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (21./36.). Mit der Führung für USV Eichgraben ging es in die Kabine.

Dritter Treffer brachte die Entscheidung

Mit dem 3:0 von Maximilian Kranz für Eichgraben war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Nach 68 Minuten beförderte Harland das Leder zum 1:3 ins gegnerische Netz. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte USV Eichgraben schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Eichgraben aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Die Angriffsreihe von USV Eichgraben lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz von Eichgraben sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte USV Eichgraben lediglich vier Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für Eichgraben, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 50 Gegentreffern ist SC Harland die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen USV Eichgraben – Harland bleibt weiter unten drin. Die Offensive von SC Harland strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Gäste bis jetzt erst 23 Treffer erzielten. Harland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Seit fünf Spielen wartet SC Harland schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nächster Prüfstein für Eichgraben ist der SV Pressbaum (Sonntag, 13:00 Uhr). Harland misst sich am selben Tag mit dem SV INDAT Türnitz (16:30 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: USV Eichgraben – SC Harland, 3:1 (2:0)

68 Patrik Christopher Maesiar 3:1

56 Maximilian Kranz 3:0

36 Ulrich Brieger 2:0

21 Ulrich Brieger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.