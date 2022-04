SV Altlengbach glückt beim SV Türnitz nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 17. April 2022 01:03

2. Klasse Traisental/AV: Altlengbach steckte gegen den SV Türnitz vor rund 90 Fans eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV INDAT Türnitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte SV Altlengbach-Laabental keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Der Gast geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Michael Weinmesser das schnelle 1:0 für Türnitz erzielte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Kausl das 2:0 nach (45.). Mit der Führung für den SV INDAT Türnitz ging es in die Kabine. Das Heimteam baute die Führung aus, indem Manuel Gravogl zwei Treffer nachlegte (54./75.). Lukas Zolvik gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für SV Altlengbach (91.). Schlussendlich verbuchte der SV Türnitz gegen Altlengbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Gravogl mit Doppelpack

Trotz der drei Zähler machte Türnitz im Klassement keinen Boden gut. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV INDAT Türnitz momentan auf dem Konto.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SV Altlengbach-Laabental weiter im Schlamassel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Altlengbach ist deutlich zu hoch. 60 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Traisental/AV fing sich bislang mehr Tore ein. Altlengbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Altlengbach-Laabental in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SV Altlengbach. Nach der Niederlage gegen den SV Türnitz ist Altlengbach aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Traisental/AV.

Am nächsten Sonntag reist Türnitz zum ASK Wilhelmsburg, zeitgleich empfängt SV Altlengbach-Laabental SC Harland.

2. Klasse Traisental/AV: SV INDAT Türnitz – SV Altlengbach-Laabental, 4:1 (2:0)

91 Lukas Zolvik 4:1

75 Manuel Gravogl 4:0

54 Manuel Gravogl 3:0

45 Michael Kausl 2:0

9 Michael Weinmesser 1:0