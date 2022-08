SV Böheimkirchen unterliegt FC Purkersdorf

Details Samstag, 20. August 2022 04:00

2. Klasse Traisental/AV: Die zweite Runde brachte das Duell zwischen dem FC Purkersdorf und dem SV Böheimkirchen. Rund 150 Zuschauer wollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. FC Purkersdorf gewann gegen SV Böheimkirchen mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Purkersdorf bereits in Front. Dominik Faschingeder markierte in der fünften Minute die Führung. Doch die Gäste hatten eine schnelle Antwort parat. Chibuzo Oguegbu witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Böheimkirchen ein (14.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Schlussphase brachte Entscheidung

Dass FC Purkersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Grabner, der in der 74. Minute zur Stelle war und per Strafstoß das 2:1 erzielte. Lukas Leitl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Heimmannschaft her (87.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte FC Purkersdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die vergangene Spielzeit bescherte Purkersdorf 54 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang fünf bedeutete. FC Purkersdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist SV Würth Böheimkirchen eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste im Mittelfeld der Tabelle. In der letzten Abschlusstabelle landete SV Böheimkirchen mit 41 Punkten auf dem neunten Platz.

FC Purkersdorf hat nächste Woche SC Harland zu Gast. Als Nächstes steht Böheimkirchen dem WSV Traisen gegenüber (Sonntag, 16:00 Uhr).

2. Klasse Traisental/AV: FC Purkersdorf – SV Würth Böheimkirchen, 3:1 (1:1)

87 Lukas Leitl 3:1

74 Philipp Grabner 2:1

14 Chibuzo Oguegbu 1:1

5 Dominik Faschingeder 1:0