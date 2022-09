Harland verliert auch gegen den WSV Traisen

Details Sonntag, 04. September 2022 01:10

2. Klasse Traisental/AV: Der WSV Traisen empfing vor rund 80 Fußballfans den SC Harland und feierte einen Heimsieg. Der WSV Traisen hat sich gegen SC Harland mit 3:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Schon früh wurden alle taktischen Vorhaben der Gäste über den Haufen geworfen. Für den Führungstreffer von Traisen zeichnete Bleard Kajtazi verantwortlich (10.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging. In der Nachspielzeit besserte Kajtazi seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute per Freistoß seinen zweiten Tagestreffer für den WSV Traisen erzielte. Ljavdim Jaiji setzte noch einen drauf und verwandelte einen Penalty und erzielte einen weiteren Treffer für Traisen kurz vor dem Abpfiff (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der WSV Traisen Harland 3:0.

Ein frühes, zwei späte Treffer

Durch den Erfolg rückte Traisen auf die neunte Position der 2. Klasse Traisental/AV vor.

SC Harland steht nach vier Spieltagen an letzter Position des Klassements. 3:12 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Harland wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der WSV Traisen tritt am kommenden Samstag beim SV INDAT Türnitz an, SC Harland empfängt am selben Tag SC Schaubach Pyhra.

2. Klasse Traisental/AV: WSV Traisen – SC Harland, 3:0 (1:0)

93 Ljavdim Jaiji 3:0

91 Bleard Kajtazi 2:0

10 Bleard Kajtazi 1:0